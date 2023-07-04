Криминал 04 июля 2023, 17:19 Обвиняемую в шпионаже уроженку Крыма оставили под стражей Суд оставил под стражей проходящую по делу о шпионаже уроженку Крыма РИА «Новости»

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Московский городской суд 4 июля оставил под стражей уроженку Крыма Лению Умерову, обвиняемую в шпионаже. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Лефортовского районного суда столицы в отношении Умеровой», — отметили в публикации.

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В СМИ ранее писали о том, что женщину арестовали по подозрению в государственной измене. Однако в пресс-службе московских судов общей юрисдикции опровергли эту информацию. Там уточнили, что Умерову обвиняют в совершении преступления по статье о шпионаже.

Сведения об аресте женщины появились в начале мая. По имеющимся данным, Умерова уехала из Крыма еще восемь лет назад. Ее задержали в тот момент, когда она вернулась на родину, чтобы проведать отца. Срок заключения под стражу не уточнили. Также в суде, по данным СМИ, не стали разглашать подробности дела из-за особой секретности.