Криминал 11 января 2024, 10:46 Обвиняемому в убийстве Герою России добавили новую статью Обвиняемому в убийстве девушки Герою РФ Магасумову добавили статью о хулиганстве РИА «Новости»

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Заместителю командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны Герою России Иреку Магасумову, обвиненному в убийстве девушки в Луганске, добавили еще одну статью. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным издания, следствие по делу подполковника завершилось. Военное следствие СК России до последнего сомневалось, что офицер мог убить девушку. Дело планировали переквалифицировать на менее тяжкую статью — о причинении смерти по неосторожности.

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Однако в итоге Магасумова обвинили не только в убийстве, но и в хулиганстве. По версии следствия, Герой России лишил жизни случайную знакомую, а после отобрал машину у младшего по званию.

Президент Владимир Путин наградил Магасумова медалью «Золотая звезда» Героя России 2 августа 2023 года. Через девять дней после этого подполковник вместе с сослуживцами отмечал награждение в луганском баре.

Компания познакомилась с двумя 18-летними местными жительницами, одну из них позднее застрелили в соседнем сквере. Подруга погибшей заявила, что девушку убил Магасумов. По словам самого Героя России, в момент происшествия его даже не было в сквере.