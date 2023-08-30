Криминал 30 августа 2023, 18:34 Обвиняемому в мошенничестве на 61 миллион рублей вынесли приговор в Москве Москвич получил восемь лет колонии за мошенничество со вкладами на 61 млн рублей РИА «Новости»

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Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 33-летнего жителя столицы Имама Рамазанова. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд установил, что с 29 июня 2016 года по 20 апреля 2018 года Рамазанов, являясь председателем правления кредитно-потребительского кооператива «Нафта Капитал», совместно с сообщниками заключал договоры клиентского займа, преимущественно с пожилыми людьми. Однако обязательства перед клиентами соучастники не выполняли, а полученные средства и прибыль в виде процентов использовали по своему усмотрению.

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В результате действий мошенников пострадали около 54 вкладчиков. У них похитили более 61 миллиона рублей.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд приговорил Рамазанова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его задержали в зале суда. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Ранее москвича обвинили в хранении наркотиков и нападении на сотрудника ДПС.