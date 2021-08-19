Обвиняемому в хищении совладельцу холдинга В&В продлили арест

Чертановский суд Москвы оставил под стражей до 16 октября совладельца холдинга B&B Якова Бозинсона. Предпринимателя обвиняют в хищении доли предприятия по производству бытовой химии у бывшего партнера Дениса Шапиро.

Денис Шапиро, юрист

Сам потерпевший утверждает, что в 2014 году купил 30% акций холдинга за пять миллионов долларов. Таким образом он стал совладельцем производственного завода «Бест клин» в Видном. Тогда же он стал генеральным директором предприятия.

После он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Освободившись, Шапиро узнал, что бывший партнер перевел производство на другую компанию. Он считает, что все сделали незаконно.

Шапиро обвинил бывших компаньонов — Александра Балаховского, Якова Босинзона и Александра Савоськина — в рейдерском захвате предприятия. По его словам, завод в Видном обанкротили, а все права на товарные знаки и промышленные образцы перевели на подконтрольную им венгерскую фирму.

«На этой компании все производственные линии и лицензия на использование тех же товарных знаков, а единственным участником этой компании является Александр Балаховский. То есть те же лица, за исключением моего доверителя, которого лишили собственности. Завод тот же, все на том же месте, но компания другая», — заявил представляющий интересы потерпевшего Роман Кандауров.

Шапиро написал на бывших партнеров заявление. Предпринимателей обвинили в мошенничестве и арестовали в апреле этого года. Своей вины они не признали.

Уголовное дело завели сразу по нескольким статьям: «Мошенничество в особо крупном размере», «Незаконное использовании средств индивидуализации товаров» и «Нарушение патентных прав».

В ходе нынешнего судебного заседания одному из фигурантов дела — Якову Босинзону — продлили срок нахождения в СИЗО, чтобы гражданин Израиля не уехал на родину. Также помимо уголовного дела сегодня в московский областной арбитражный суд адвокат Роман Кандауров подал гражданский иск.

«Сегодня мною был подан иск о признании недействительными договоров, были отчуждены исключительные права на товарные знаки», — пояснил он.

Такие дела обычно тянутся не один год, фигурантов среди обвиняемых много, следствию надо разобраться с долей вины каждого.