Обвиняемой в расчленении рэпера Картрайта продлили домашний арест

Суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Марине Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении своего мужа, украинского рэпера Энди Картрайта. Предварительное слушание по уголовному делу проходило в Смольнинском районном суде.

Сторона обвинения утверждает, что убийство Александра Юшко (Энди Картрайт) было заранее спланировано. Адвокат матери рэпера Антон Кобит заявил, что Кохал за две недели до смерти мужа приобрела инсулиносодержащий препарат. Тело Картрайта обвиняемая расчленила, чтобы скрыть следы убийства. По словам адвоката обвинения, смерть в результате гипоксии головного мозга наступала от шести до 12 часов. Информация об этом появилась в Telegram-канале Shot.

Сторона защиты Ирина Скурту апеллирует к экспертизе, в которой указано несколько предполагаемых причин смерти рэпера. Среди них и версия с передозировкой.

Расчлененное тело Энди Картрайта обнаружили в квартире на Невском проспекте в июне 2020 года. Предположительно, Марина Кохал ввела своему супругу инсулиносодержащий препарат, а потом расчленила тело при помощи ножа и пилы.