Обвиняемого в убийстве возле кафе в Ленобласти экстрадируют из Молдавии в Россию

В Россию из Молдавии экстрадируют Вусала Алиева. Мужчину является фигурантом дела об убийстве, хулиганстве и незаконном обороте оружия. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Андрей Иванов.

Уголовное дело, фигурантом которого является Алиев, было возбуждено по четырем статьям. Это «Покушение на убийство», «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному говору, из хулиганских побуждений», «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а также «Незаконные приобретение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору».

Из Молдавии мужчину экстрадируют по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

По данным следствия, в феврале 2021 года Алиев с соучастниками устроили перестрелку возле кафе в Шлиссельбурге (Ленинградская область). В результате был убит 39-летний мужчина.

Алиев был объявлен в розыск, поскольку скрылся от правоохранителей.

В марте 2022 года было установлено, что он находится в Молдавии. Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче.

Алиева доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН РФ и российского бюро Интерпола.