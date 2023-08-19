Криминал 19 августа 2023, 13:47 Обвиняемого в убийстве воронежской девушки нашли без сознания с обожженным лицом СК: 25-летнего подозреваемого в убийстве девушки в Воронеже нашли без сознания РИА «Новости»

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Молодого человека, обвиняемого в убийстве 28-летней девушки в Воронеже, нашли без сознания с ожогами лица. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

Полицейские обнаружили 25-летнего молодого человека рано утром в Центральном районе. Его доставили в больницу.

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Расследование уголовного дела об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) продолжается, следователи собирают данные о происшествии и закрепляют доказательную базу.

Тело местной жительницы с перерезанным горлом нашли 2 августа в подъезде дома на улице Лидии Рябцевой. Позже оказалось, что это фитнес-тренер, мать восьмилетнего ребенка, которая два месяца снимала там квартиру.

В преступлении заподозрили возлюбленного жертвы. По предварительным данным Telegram-канала «112», убийство произошло на почве ревности.

Соседи рассказали «360», что подозреваемый не жил со своей девушкой и, скорее всего, ключей от ее квартиры у него не было. Они также охарактеризовали предполагаемого преступника как спокойного человека, который едва ли пойдет на жестокое убийство.