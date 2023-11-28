Криминал 28 ноября 2023, 13:56 Обвиняемого в убийстве сына и тещи Намина не выпустили из СИЗО Мособлсуд признал законным арест обвиняемого в убийстве сына и тещи Намина Пресс-служба Следственного комитета

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Мособлсуд признал законным арест Романа Микояна, обвиняемого в убийстве сына и тещи музыканта Стаса Намина. Апелляция адвоката Микояна осталась без удовлетворения. Об этом написали «Известия».

«Постановление Истринского городского суда оставить без изменений», — огласил судья решение, принятое на заседании 28 ноября.

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Пасынка Намина отправили под стражу 20 октября. Меру пресечения избрали в закрытом режиме, при этом суд первой инстанции не мотивировал такое решение.

Двойное убийство произошло 18 октября в деревне Крюково в городском округе Истра. Роман Микоян признался, что пошел на преступление из-за семейной ссоры. По предварительным данным, он поругался с 84-летней бабушкой и, дождавшись, пока она уснет, зарезал ее, а затем позвонил брату и попросил приехать. Когда Артем Микоян прибыл на место трагедии, у Романа произошел конфликт и с ним. Тогда он нанес брату около 11 ножевых ударов. Раны оказались смертельными.

Следователи назначили судебно-медицинские, молекулярно-генетические и психолого-психиатрические экспертизы по уголовному делу об убийстве.