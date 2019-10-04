Убили ударом по голове и пытались замести следы. Что известно о смерти школьницы в Балашихе

«Подростку предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — приводит агентство сообщение подмосковного главка СК РФ.

Школьница пропала 1 октября вечером. Она ушла на прогулку с друзьями, но домой так и не вернулась. В ориентировке говорилось, что девочка ушла из дома в деревне Черное. О случившемся правоохранителям рассказала ее мать.

Источник фото: скриншот «ВКонтакте»

Кроме ориентировки полиции в социальных сетях появилось много сообщений о пропаже ребенка в Подмосковье. Родственники девочки опубликовывали посты с приметами и просьбой позвонить, если старшеклассница выйдет на связь.

Тело школьницы с травмой головы было найдено в среду, 2 октября, в одном из нежилых зданий в Балашихе. Практически сразу был задержан и подозреваемый в убийстве. На сайте ГУ СК по Московской области говорится, что это школьник, учившийся с погибшей в параллельном классе.

Подростка задержали в Балашихе после убийства пропавшей школьницы Подробнее

Задержанный полностью признал свою вину во время допроса. По словам парня, он убил свою знакомую из-за вспыхнувшей между ними ссоры. На какой именно почве произошел конфликт не сообщалось. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», максимальный срок наказания по ней — до 15 лет лишения свободы.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова писала в Instagram, что девушку ударили кирпичом, а после преступления пытались замести следы.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с подозреваемым в убийстве. На кадрах можно увидеть заброшенное кирпичное одноэтажное здание с выбитыми окнами. Именно здесь, как указано в материале, было обнаружено тело убитой школьницы. На видеозаписи сотрудники полиции ведут подозреваемого к служебным автомобилям, которые припаркованы неподалеку.

После того, как тело пропавшей девочки нашли, а подозреваемого в ее убийстве задержали, отец школьницы поблагодарил пользователей и попросил «не тревожить семью». «Мою дочь убили, но никто не уйдет от наказания», — написал мужчина.