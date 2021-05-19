Обвиняемого в убийстве стюардессы отправили в колонию на 9 лет

Московский суд признал 27-летнего Никиту Енина виновным в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухамедзяновой. В течение девяти лет он будет отбывать наказание в колонии строго режима. Об этом написала газета «Известия».

«Суд признал Енина виновным в совершении убийства и назначил ему девять лет колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Обвинение просило 12 лет тюрьмы. Убийство произошло летом 2019 года в отеле Vnukovo Village. Тогда мужчина периодически встречался со стюардессой. Когда у них завязались серьезные отношения, понял, что он у нее не один. В результате решил задушить возлюбленную. Тело девушки он бросил в ванную, включил воду и убежал. Несколько дней обвиняемый прятался в лесу. При задержании угрожал полицейским ножом. После он признал свою вину.

В ходе судебных разбирательств адвокат Енина заявил, что его подзащитный перенес эмоциональный срыв на почве ревности. Он также предположил, что мужчина мог находиться в состоянии аффекта, когда напал на девушку, потом что в детстве перенес травму головы.