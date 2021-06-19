Обвиняемого в убийстве школьницы арестовали под Пензой

17-летнего жителя Пензинской области арестовали на два месяца. Его подозревают в убийстве 15-летней школьницы. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ.

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 18 августа», — процитировало агентство слова собеседницы.

Подростку грозит до 10 лет лишения свободы. В течение первых суток после преступления следователи допросили задержанного, опросили свидетелей, провели очную ставку и назначили ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что в поселке Мокшан Пензенской области задержали 17-летнего студента профессионального колледжа по подозрению в убийстве восьмиклассницы. По предварительной информации, молодые люди гуляли в одной компании вечером 17 июня.

После этого подросток пошел проводить школьницу домой, но по пути они поругались. В результате молодой человек нанес девочке смертельные травмы. По данным источника агентства, студент убил школьницу после того, как та не дала себя поцеловать.

В областном МВД также уточнили, что он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и имеет отрицательные характеристики. Следствие проверит деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые работали с подростком и его семьей.