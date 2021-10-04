Обвиняемого в убийстве сестры и мамы в Ленинградской области отправили под арест

Молодому человеку, который обвиняется в убийстве матери и сестры в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области, избрана мера пресечения. Его отправили под стражу.

«По ходатайству следственного органа судом молодому человеку 2000 года рождения, обвиняемому в убийстве матери и малолетней сестры, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении СУ СК РФ по Ленинградской области.

Тела женщины 1975 года рождения и трехлетней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире в поселке Бугры 2 октября 2021 года. Следователи открыли уголовное дело об убийстве двух лиц.

По горячим следам удалось задержать молодого человека 2020 года рождения — сына убитой женщины и сводного брата убитой девочки. СК уже предъявил ему обвинение, он признал вину.

В ближайшее время пройдет ряд судебных экспертиз, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.