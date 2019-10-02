Обвиняемого в убийстве полковника СК отправили в СИЗО

Подозреваемого в убийстве сотрудника СКР Владислава Капустина арестовали. По решению суда мужчину отправили под стражу до 1 декабря, сообщает корреспондент «360» из зала суда.

Задержание подозреваемого в убийстве сотрудника СК в Москве попало на видео Подробнее

Заседание по уголовному делу Сергея Григорьева, подозреваемого в убийстве, проходило днем 2 октября в Москве.

«Вина подтверждается показаниями самого Григорьева», — заявил прокурор во время слушания.

Григорьев наблюдается в психдиспансере, в связи с чем сторона обвинения просила суд о заключении под стражу задержанного мужчины.

Сергей Григорьев стал фигурантом уголовного дела о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа» после нападения на офицера юстиции 1 октября. В тот день он подошел к сотруднику СК Владиславу Капустину и ударил его ножом в сердце — тот скончался в реанимации.

Позже подозреваемого убийцу нашли и отправили на допрос. Во время задержания мужчина заявил, что имеет некое постановление суда Санкт-Петербурга, согласно которому он «прав». Затем злоумышленник рассказал, что остался без квартиры и начал писать заявления, но следователи их «выкидывали».

Как стало известно позже, Григорьев проживал в коммунальной квартире, где не раз угрожал и мешал жить соседям.