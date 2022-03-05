Обвиняемого в убийстве многодетной матери жителя Тобольска заключили под стражу

Жителя Тобольска, которого обвиняют в убийстве многодетной матери, оставили под арестом. Такое решение принял Тюменский областной суд.

Как сообщает nashgorod.ru, по мнению следователей, именно он жестоко избил свою сожительницу, которая скончалась от полученных травм. В ходе ночной ссоры мужчина нанес ей множество ударов по голове и телу. После этого она умерла на месте.

Мужчина, положив тело убитой в дорожную сумку, отправился в лес, где закидал его ветками и снегом.

Сначала решением Тобольского городского суда мужчина был взят под арест до 10 апреля. При попытке его адвокатом обжаловать эту меру пресечения в областном суде и заменить ее домашним арестом, вышестоящая инстанция оставила решение городского без изменения.