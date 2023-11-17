Криминал 17 ноября 2023, 17:21 Обвиняемого в убийстве матери в 2018 году задержали в Москве СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве матери в Москве РИА «Новости»

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В столице задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве собственной матери пять лет назад. Подозреваемый не признался в содеянном, передали в Telegram-канале Следственного комитета Москвы.

По данным правоохранительных органов, убийство произошло 9 марта 2018 года в квартире жилого дома на улице Рогова. Там нашли тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти.

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Следователи совместно с сотрудниками правоохранительных органов собрали все доказательства, провели экспертизы. Опираясь на эту базу, обвинение предъявили сыну убитой. Он не признался в содеянном. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об аресте мужчины.

В четверг, 16 ноября, в Выборгском районе Петербурга правоохранители завели уголовное дело на рецидивиста, который едва не убил собственную мать.