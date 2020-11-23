Обвиняемого в убийстве мальчика арестовали в Саратовской области

«Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 20 января 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 20 ноября 47-летний местный житель остался присмотреть за шестилетним пасынком своего приятеля в частном доме на улице Рабочих Маевок Энгельса. Отчиму нужно было выйти по делам, а мать мальчика была в больнице.

Мужчина напился, взял нож и несколько раз ударил ребенка в шею и спину. Мальчик умер на месте. Отчим нашел тело пасынка на полу в кухне, когда вернулся домой. Он сразу заявил о случившемся в полицию. Против его приятеля завели дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Обвиняемый в убийстве признал свою вину и рассказал обо всех обстоятельствах преступления.