Обвиняемого в убийстве и сожжении трупов двух человек на юге Москвы арестовали до 2 мая

Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство обвинения об аресте обвиняемого в убийстве двух человек. Мужчину отправили в следственный изолятор до 2 мая.

В материалах дела сказано, что на территории лесополосы в московском районе Южное Бутово нашли расчлененные и сожженные останки двух человек. По подозрению в расправе правоохранители задержали ранее судимого мужчину.

В ходе допроса он признался, что в ходе конфликта при распитии алкоголя зарезал соседку и ее мужа, который стал свидетелем нападения на супругу. Спустя несколько дней он расчленил тела и попросил сожительницу помочь избавиться от останков. Трупы злоумышленники вынесли в лесополосу, где сожгли.

Подельнице арестованного предъявили обвинение в укрывательстве преступления. В качестве меры пресечения с нее взяли подписку о невыезде.