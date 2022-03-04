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    04 марта 2022, 19:20

    Обвиняемого в убийстве и сожжении трупов двух человек на юге Москвы арестовали до 2 мая

    Суд отправил обвиняемого в убийстве двух человек в Южном Бутове в СИЗО на два месяца

    Анатолий Минкин, Иван Степанов

    Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство обвинения об аресте обвиняемого в убийстве двух человек. Мужчину отправили в следственный изолятор до 2 мая.

    В материалах дела сказано, что на территории лесополосы в московском районе Южное Бутово нашли расчлененные и сожженные останки двух человек. По подозрению в расправе правоохранители задержали ранее судимого мужчину.

    В ходе допроса он признался, что в ходе конфликта при распитии алкоголя зарезал соседку и ее мужа, который стал свидетелем нападения на супругу. Спустя несколько дней он расчленил тела и попросил сожительницу помочь избавиться от останков. Трупы злоумышленники вынесли в лесополосу, где сожгли.

    Подельнице арестованного предъявили обвинение в укрывательстве преступления. В качестве меры пресечения с нее взяли подписку о невыезде.