21 марта 2023, 10:04
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании задержали в Подмосковье спустя 28 лет после преступления
СК: жителя Подмосковья задержали по делу об убийстве и изнасиловании 28-летней давности
Жителя Московской области арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве, совершенных в 1995 году. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону на своем официальном сайте.
Следователи в рамках системной работы по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет выяснили, что к тому делу имеет отношение не только скрывшийся за границей человек, но и житель Раменского городского округа 1978 года рождения.
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«После возобновления расследования сотрудниками уголовного розыска проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых был задержан подозреваемый», — сказано в сообщении.
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Также найдены свидетели убийства, помогшие спрятать тело жертвы. Они рассказали сейчас представителям СК о событиях того дня. Уголовное дело в их отношении уже прекращено из-за истечения срока давности. Задержанному предъявили обвинение, на допросе он признал свою вину и раскрыл обстоятельства преступления. Сейчас мужчина заключен под стражу.
Речь идет о преступлении, которое случилось 20 августа 1995 года. Обвиняемый и трое его приятелей пригласили в подмосковный загородный дом женщину. Он и еще один мужчина изнасиловали жертву, поиздевались над ней, а потом задушили. Тело они выбросили в лесу, рядом с деревней Загорново.
Находящийся в розыске подозреваемый сейчас находится в Азербайджане. Следователи решили направить уголовное дело в его отношении на расследование своим азербайджанским коллегам.
Убийства
Изнасилования
Следственный комитет России
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