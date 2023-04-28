Эксклюзив 28 апреля 2023, 20:28 Обвиняемого в убийстве хоккеиста Дидура оправдали Таганский суд оправдал обвиняемого в убийстве хоккеиста Дидура московского бизнесмена Телеканал «360»

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Оправдательный приговор вынес Таганский суд Москвы обвиняемому в убийстве хоккеиста Романа Дидура московскому предпринимателю Армену Куюмджи. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Там отметили, что оправдательный приговор судья вынес на основе вердикта коллегии присяжных, которые сочли предпринимателя непричастным к убийству спортсмена. После вынесения приговора Куюмджи освободили в зале суда.

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По данным следствия, хоккеист Роман Дидур скончался от ножевого ранения, полученного в ходе конфликта с неизвестным мужчиной в апреле 2022 года. Все произошло около спортивного бара на Николоямской улице. Первое судебное слушание прошло в ноябре.

Погибшему хоккеисту было 23 года. За свою спортивную карьеру он успел выступить за молодежные команды «Созвездие» и «Пингвины». Последней командой Дидура стала МСХЛ «РГУНГ Москва».