Криминал 06 декабря 2023, 18:17 Обвиняемого в убийстве годовалого сына жителя Тулы арестовали до февраля Тульский суд арестовал мужчину по делу об убийстве годовалого сына Заседание Ленинского районного суда по делу об убийстве / Объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области

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Ленинский районный суд Тульской области отправил под арест до 4 февраля 2024 года местного жителя, которого обвинили в убийстве годовалого сына. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным следствия, 4 декабря мужчина вместе с сыном находился в квартире в поселке Молодежный. Поведение мальчика вызвало у подсудимого вспышку агрессии. Сначала он попытался задушить ребенка, а затем нанес ему смертельный удар ножом.

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Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста. Учитывая опасения следственных органов, что подсудимый может скрыться, его заключили под стражу на один месяц и 29 дней.

Известно, что тело убитого ребенка нашли в квартире. Его отец в это время находился на улице, в двух километрах от места преступления. Во время допроса он признал свою вину.

Сосед подозреваемого не удивился произошедшему. По его словам, мужчина был неадекватным.