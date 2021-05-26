Обвиняемого в убийстве двухлетнего пасынка арестовали на Урале

Жителя поселка Западный из Челябинской области арестовали на два месяца. Мужчину обвинили в убийстве двухлетнего пасынка. Об этом «360» сообщил корреспондент из зала суда.

Обвиняемый своей вины не признал. По его словам, мальчик находился в горячей ванне по недосмотру жены.

По версии следствия, в мае этого года мужчина в пьяном состоянии нанес ожоги двухлетнему мальчику. От полученных травм ребенок скончался через несколько дней. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью».

О задержании отчима мальчика стало известно в минувший вторник, 25 мая.

Следователи завели еще одно уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В ходе расследования они проверяли работу сотрудников социальной службы и опеки. Семья состояла на учете как неблагополучная. Мать погибшего мальчика уже лишалась родительских прав на старшего сына.