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    26 мая 2021, 14:00

    Обвиняемого в убийстве двухлетнего пасынка арестовали на Урале

    Анатолий Минкин, Мария Еремина

    Жителя поселка Западный из Челябинской области арестовали на два месяца. Мужчину обвинили в убийстве двухлетнего пасынка. Об этом «360» сообщил корреспондент из зала суда.

    Обвиняемый своей вины не признал. По его словам, мальчик находился в горячей ванне по недосмотру жены.

    По версии следствия, в мае этого года мужчина в пьяном состоянии нанес ожоги двухлетнему мальчику. От полученных травм ребенок скончался через несколько дней. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью».

    О задержании отчима мальчика стало известно в минувший вторник, 25 мая.

    Следователи завели еще одно уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В ходе расследования они проверяли работу сотрудников социальной службы и опеки. Семья состояла на учете как неблагополучная. Мать погибшего мальчика уже лишалась родительских прав на старшего сына.