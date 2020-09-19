Обвиняемого в убийстве двух девочек в Рыбинске отправили в СИЗО

«Постановлением Рыбинского городского суда избрана мера пресечения ему в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток — до 15 ноября», — рассказала «360» пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Источник: пресс-служба Ярославского областного суда

Молчанов — главный подозреваемый в деле об убийстве двух несовершеннолетних сестер в Рыбинске. Его нашли спустя три дня после преступления. Во время задержания и на допросе у следователя он признал свою вину, пишет RT.

15 сентября в одной из квартир в Рыбинске обнаружили тела двух убитых девочек. Они были сестрами и приехали к Молчанову вместе с мамой, которая познакомилась с мужчиной в интернете. По данным предварительного следствия, перед убийством девочек изнасиловали.

Ранее Молчанов был судим за особо тяжкие преступления. Подозрение сразу пало на него.