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    19 сентября 2020, 14:47

    Обвиняемого в убийстве двух девочек в Рыбинске отправили в СИЗО

    Андрей Иванов, Василиса Андреева

    Рыбинский городской суд отправил на два месяца за решетку обвиняемого в убийстве двух девочек Виталия Молчанова. Ему предъявили обвинение по трем статьям УК РФ: «Убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

    «Постановлением Рыбинского городского суда избрана мера пресечения ему в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток — до 15 ноября», — рассказала «360» пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

    Источник: пресс-служба Ярославского областного суда

    Молчанов — главный подозреваемый в деле об убийстве двух несовершеннолетних сестер в Рыбинске. Его нашли спустя три дня после преступления. Во время задержания и на допросе у следователя он признал свою вину, пишет RT.

    15 сентября в одной из квартир в Рыбинске обнаружили тела двух убитых девочек. Они были сестрами и приехали к Молчанову вместе с мамой, которая познакомилась с мужчиной в интернете. По данным предварительного следствия, перед убийством девочек изнасиловали.

    Ранее Молчанов был судим за особо тяжкие преступления. Подозрение сразу пало на него.

    Новости SMI.FM