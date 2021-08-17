Обвиняемого в убийстве девушки в Свибловском парке Москвы арестовали

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал до 13 октября обвиняемого в убийстве девушки в Свибловском парке. Как сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции, мужчину также подозревают в покушении на изнасилование.

«Бабушкинский районный суд города Москвы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сирожиддина Акрамова», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина напал на девушку в ночь на минувшую субботу, 14 августа. Он пытался изнасиловать свою жертву, но она оказала сопротивление. Разозлившись, мужчина задушил девушку и скрылся с места, переплыв Яузу.

Тело убитой женщины нашли в сквере около Лазоревого проезда.

Полиция и следователи установили личность нападавшего. После задержания он признал свою вину и дал признательные показания. У убитой женщины остались двое малолетних детей.