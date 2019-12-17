    17 декабря 2019, 17:28

    Обвиняемого в убийстве девушек вычислили по IP

    Александр Кушак

    Начальник первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Сергей Мальцев рассказал, как удалось поймать убийцу двух девушек, застреленных на Уктусе в Екатеринбурге, сообщило ИА URA.RU.

    Убийцу удалось вычислить по IP-адресу. Им оказался 34-летний Алексей Алесандров. Мальцев рассказал, что следователям пришлось изучить огромное количество оружейных форумов. Именно там они и обнаружили следы предполагаемого убийцы.

    «Данный человек „засветился“ там своей активностью. Он, в частности, обсуждал вопрос настройки ствола. А полуавтоматическая пневматика, к тому же такого калибра (винтовка РСР калибра 7.35 мм) — довольно специфический сегмент», — рассказал следователь.

    Правоохранители также обратили внимание, что этот человек в Сети больше никогда не появлялся. И хотя этот некто был зарегистрирован под вымышленными данными, его все же удалось вычислить. Сначала узнали его IP-адрес, а потом ФИО, адрес и телефон.

    Александрова задержали в подъезде его дома, когда он выходил на работу. Преступник трудился на оборонном заводе имени Калинина, на котором производят зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Бук».

    Подозреваемый признался в убийстве. Он заявил, что убил двух девушек без всякой причины — просто потому что «мизантроп и убил, так как хотел кого-нибудь убить».

    28-летняя Наталья Кузнецова и 29-летняя Ксения Солтанова были убиты в августе 2018 года. Девушки сидели в кафе, когда к ним подошел неизвестный и расстрелял в упор из мощной пневматической винтовки. Пули попали жертвам в голову — Наталье пять, Ксении три. Александров оттащил тела в кусты, где их обнаружили утром следующего дня прохожие.