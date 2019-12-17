Обвиняемого в убийстве девушек вычислили по IP

Убийцу удалось вычислить по IP-адресу. Им оказался 34-летний Алексей Алесандров. Мальцев рассказал, что следователям пришлось изучить огромное количество оружейных форумов. Именно там они и обнаружили следы предполагаемого убийцы.

«Данный человек „засветился“ там своей активностью. Он, в частности, обсуждал вопрос настройки ствола. А полуавтоматическая пневматика, к тому же такого калибра (винтовка РСР калибра 7.35 мм) — довольно специфический сегмент», — рассказал следователь.

Правоохранители также обратили внимание, что этот человек в Сети больше никогда не появлялся. И хотя этот некто был зарегистрирован под вымышленными данными, его все же удалось вычислить. Сначала узнали его IP-адрес, а потом ФИО, адрес и телефон.

Александрова задержали в подъезде его дома, когда он выходил на работу. Преступник трудился на оборонном заводе имени Калинина, на котором производят зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Бук».

Подозреваемый признался в убийстве. Он заявил, что убил двух девушек без всякой причины — просто потому что «мизантроп и убил, так как хотел кого-нибудь убить».

28-летняя Наталья Кузнецова и 29-летняя Ксения Солтанова были убиты в августе 2018 года. Девушки сидели в кафе, когда к ним подошел неизвестный и расстрелял в упор из мощной пневматической винтовки. Пули попали жертвам в голову — Наталье пять, Ксении три. Александров оттащил тела в кусты, где их обнаружили утром следующего дня прохожие.