Обвиняемого в убийстве девочки в Чите арестовали на 2 месяца

Железнодорожный суд Читы отправил обвиняемого в убийстве ребенка в СИЗО до 16 апреля. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

«19 февраля 2021 года суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован в зале суда и доставлен в следственный изолятор», — говорится в сообщении ведомства.

9-летняя девочка погибла 17 февраля 2021 у себя в квартире. Следствие установило, что пьяный обвиняемый повздорил с соседями и выстрелил из ружья в закрытую дверь, за которой стоял ребенок. Дробь попала ей в грудь и в голову. Девочка умерла на месте.

33-летний стрелок рассказал, что конфликт разгорелся из-за ремонта. Ему помешал шум. У обвиняемого есть судимость, сейчас он нигде не работает.

«Следствием приняты исчерпывающие меры к тому, чтобы человек, совершивший это жестокое, циничное преступление в отношении беззащитного ребенка, в скором времени ответил по всей строгости закона», — добавили в СК.

Расследование уголовного дела взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.