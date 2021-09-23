Обвиняемого в убийстве блогера Александры Мур арестовали

Два месяца проведет в следственном изоляторе муж блогера Александры Мур, обвиняемый в ее убийстве. Такое решение принял Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала объединенной пресс-службы судов северной столицы.

По данным следствия, обвиняемый напал на супругу в минувший вторник, 21 сентября из-за неприязненных отношений. Мужчина нанес жене не менее 10 ударов ножом в шею. После этого обвиняемый сбросил женщину с балкона на 13-м этаже.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. После задержания обвиняемый заявил о признании своей вины. Вопрос об избрании меры пресечения он оставил на усмотрение суда и следователя.

Против взятия под стражу выступил адвокат, представляющий интересы обвиняемого. Защитник отметил, что его клиент зарегистрирован в Санкт-Петербурге, состоит на учете в центре занятости и скрываться от следствия не намерен. Однако суд принял решение об аресте обвиняемого до 20 ноября 2021 года.

Погибшая Александра Мур называла себя психологом. Она набирала учеников в социальных сетях и устраивала для них тренинги для выстраивания отношений. Перед расправой она призналась подписчикам, что муж завидует ее популярности и заработку. После первых угроз она с детьми сбежала от супруга на съемную квартиру. Но в результате он ее нашел и продолжил угрожать.