Криминал 20 марта 2024, 15:46 Обвиняемого в убийстве беременной жены в Удмуртии арестовали на 2 месяца

Читать 360tv в

В Балезино отправили под стражу на два месяца мужчину, которого обвинили в жестоком убийстве беременной жены. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества Удмуртии.

Пара поссорилась в ночь на 17 марта. Разозленный мужчина схватился за нож и много раз ударил им беременную жену. Женщина скончалась на месте до приезда скорой. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому может грозить пожизненный срок.

Авторы: