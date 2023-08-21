Криминал 21 августа 2023, 17:22 Обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона арестовали до 17 октября Суд Екатеринбурга взял под стражу обвиняемого в убийстве аспиранта из Габона РИА «Новости»

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Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве 32-летнего аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили. Подозреваемый пробудет под стражей почти два месяца, сообщило РИА «Новости».

«Дали заключение под стражу — один месяц 29 суток, по 17 октября включительно. Материал поступил по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“)», — сообщило агентство.

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Аспирант Франсуа Нджелассили приехал в Екатеринбург из Габона. Молодой человек занимался научной деятельностью на кафедре экономики природопользования, писал RT. В вузе его характеризовали как «энергичного», «целеустремленного», «отзывчивого» и «доброго». Он погиб в результате драки 18 августа в центре Екатеринбурга, его ударили ножом.

Иностранец занимался единоборствами, писал ТАСС. По данным издания, конфликт спровоцировал погибший: он первым набросился на задержанного и бил до тех пор, пока тот не схватился за нож для защиты. Фигуранту дела грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Екатеринбурге 16-летнего школьника арестовали за жестокое убийство 17-летней возлюбленной. На допросе подросток заявил полиции, что девушка сама спровоцировала его на преступление. По его словам, подруга гуляла с другими парнями, и он ее приревновал.