Обвиняемого в убийстве американской студентки арестовали на два месяца

В Нижнем Новгороде в воскресенье суд арестовал обвиняемого в убийстве американки на один месяц и 28 дней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Городецкий городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 августа», — передало РИА «Новости» слова представителя пресс-службы.

В ведомстве отметили, что мужчине предъявлено обвинение в убийстве гражданки США. Ранее он был судим по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Разбой» и «Хулиганство».

В начале недели 34-летняя студентка села в машину к незнакомцу. Девушка несколько дней считалась пропавшей. Ее искали под Нижним Новгородом полицейские и добровольцы. Она написала маме сообщение из машины и больше не выходила на связь. В субботу утром было найдено ее тело с ножевыми ранениями. СМИ писали, что перед убийством мужчина ее изнасиловал. Причину и обстоятельства смерти устанавливают специалисты.

С 2019 года американка проживала в квартире в городе Бор, обучалась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. До этого четыре года она служила морпехом в Америке.