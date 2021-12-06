Обвиняемого в убийстве 24-летней давности арестовали в Москве

Уголовное дело об убийстве иностранца 1997 года раскрыли московские следователи. Спустя 24 года после совершенного преступления они задержали подозреваемого и предъявили ему обвинение. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК, сегодня суд отправил фигуранта уголовного дела в следственный изолятор.

Жертвой обвиняемого стал иностранец. В октябре 1997 года его тело нашли в квартире жилого дома на улице Молдагуловой на востоке Москвы. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчину задушили.

Криминалисты несколько лет разыскивали причастного к совершению этого преступления. На вещественных доказательствах остались следы ДНК злоумышленника. Только при помощи молекулярно-генетических экспертиз удалось установить его личность. Спустя 24 года подозреваемый жил в Московской области, где его задержали.

Сейчас следователи проверяют не участвовал ли обвиняемый в других преступлениях на территории московского региона.