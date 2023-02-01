01 февраля 2023, 00:06
Обвиняемого в убийстве 22-летней давности осудят в Челябинской области
В Челябинской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, которое произошло в 2001 году. Об этом сообщил «Царьград».
Правоохранители предполагают, что мужчина надругался над незнакомкой и убил ее в строящемся здании в Советском районе.
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Личность подозреваемого удалось установить благодаря сложной экспертизе с применением современного оборудования. Уголовное дело передали в суд.
Убийства
Суд
Челябинская область
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