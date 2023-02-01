Криминал 01 февраля 2023, 00:06 Обвиняемого в убийстве 22-летней давности осудят в Челябинской области

Читать 360tv в

В Челябинской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, которое произошло в 2001 году. Об этом сообщил «Царьград».

Правоохранители предполагают, что мужчина надругался над незнакомкой и убил ее в строящемся здании в Советском районе.

Реклама

Личность подозреваемого удалось установить благодаря сложной экспертизе с применением современного оборудования. Уголовное дело передали в суд.