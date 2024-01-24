Криминал 24 января 2024, 17:49 Обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже взяли под стражу Суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже

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Обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже взяли под стражу до 22 марта 2024 года. Суд избрал меру пресечения по ходатайству следствия, сообщила пресс-служба СК России.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и собирать доказательства вины 28-летнего мужчины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили на мусорке 22 января. Ее взрослому бойфренду, уроженцу Дагестана, заочно предъявили обвинение, его объявили в розыск. Мужчина и сам признался друзьям в убийстве. Предварительно, он находился под воздействием наркотиков. Его задержали 23 января. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве.

По данным сайта kp.ru, девушка отличалась эпатажной одеждой, размещала на своей странице в соцсети откровенный контент. Друзья жительницы Воронежа рассказали журналистам, что на самом деле она была доброй и спокойной, но продлившиеся несколько месяцев отношения с мужчиной повлияли на нее негативно.