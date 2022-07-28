Обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске официально арестовали

Ближайшие два месяца подозреваемый в убийстве 17-летней девушки проведет в изоляторе. Меру пресечения Хушнуду Хамроеву избрал Советский районный суд Новосибирска, сообщил корреспондент «360».

Заседание прошло 28 июля, парня 1995 года рождения задержали за день до этого в Ленинском районе Новосибирска. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Хушнуду Хамроеву грозит до 15 лет тюрьмы.

Убийство произошло вечером 26 июля на улице Лесосечной на глазах у водителей. Обвиняемый догнал девушку, повалил на дорогу и нанес 15 ударов ножом, а после этого сбежал. Спустя время его схватили. Следователи считают, что он расправился с ней из ревности.

С ноября прошлого года мать убитой трижды обращалась в полицию. Он избивал девушку и угрожал убить. Информацию подтвердил «360» знакомый погибшей. Каждый раз полицейские проводили проверку и отказывались возбуждать уголовное дело.