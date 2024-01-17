Криминал 17 января 2024, 18:22 Обвиняемого в совращении школьницы учителя арестовали в Москве Суд в Москве арестовал на два месяца учителя, обвиняемого в совращении школьницы Freepik

Читать 360tv в

Учителя истории, которого обвинили в совращении несовершеннолетней ученицы в одной из московских школ, отправили под арест на два месяца. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В среду, 17 января, Люблинский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении учителя школа N° 1987.

Реклама

«Миргородскому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части второй статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации („Развратные действия“). Учитель вину признал», — рассказали в суде.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 15 марта 2024.

Накануне мама потерпевшей девочки случайно наткнулась на ее переписку с педагогом, где тот просил ученицу предоставить фотографии личного характера. Женщина обратилась в полицию. Однако она была не единственной, кто написал заявление: наряду с ней на мужчину пожаловались родители еще двух школьниц.