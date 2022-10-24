Обвиняемого в смертельном ДТП на западе Москвы арестовали до 22 декабря | 360°

Криминал 24 октября 2022, 17:41 Обвиняемого в смертельном ДТП на западе Москвы арестовали до 22 декабря Суд отправил в СИЗО обвиняемого в смертельном ДТП на западе Москвы

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Солнцевский районный суд арестовал мужчину, обвиняемого по уголовному делу о ДТП на западе Москвы, в котором погибли женщина и ее пятилетний сын. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале прокуратуры столицы.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Под стражей он пробудет до 22 декабря.

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В ведомстве уточнили, что водитель признал свою вину частично и на суде просил отправить его под домашний арест.

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Смертельное ДТП произошло 22 октября на улице Богданова. Мужчина за рулем Audi A6 сбил мать с сыном, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате женщина и ребенок умерли на месте происшествия.

Установлено, что погибшая в тот вечер провожала мужа и отца мальчика в командировку. Они вместе дошли пешком до метро «Солнцево». Мать с ребенком возвращались домой, когда в них влетела иномарка. Очевидцы ДТП заявили, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.