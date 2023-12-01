Криминал 01 декабря 2023, 12:52 Обвиняемого в развратных действиях с несовершеннолетней задержали в Москве СК Москвы сообщил об аресте обвиняемого в развратных действиях Telegram-канал пресс-службы московского Следственного комитета

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В столице задержали мужчину, обвиняемого в совершении развратных действий с несовершеннолетней. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба московского Следственного комитета.

По имеющимся данным, 25 ноября мужчина приставал к 13-летней девочке возле Лосиноостровского пруда. Подозреваемого — мужчину из Узбекистана 1977 года рождения — вскоре удалось задержать.

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Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях. Выяснилось также, что мужчина нарушал миграционное законодательство.

Также суд в Москве арестовал 37-летнего подозреваемого в убийстве и изнасиловании женщины в 2010 году. Обвиняемый вместе с сообщником совершил нападение на 25-летнюю незнакомку около железнодорожных путей на улице Фрязевская. Второго злоумышленника продолжат искать.