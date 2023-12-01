01 декабря 2023, 12:52
Обвиняемого в развратных действиях с несовершеннолетней задержали в Москве
СК Москвы сообщил об аресте обвиняемого в развратных действиях
В столице задержали мужчину, обвиняемого в совершении развратных действий с несовершеннолетней. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба московского Следственного комитета.
По имеющимся данным, 25 ноября мужчина приставал к 13-летней девочке возле Лосиноостровского пруда. Подозреваемого — мужчину из Узбекистана 1977 года рождения — вскоре удалось задержать.
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Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях. Выяснилось также, что мужчина нарушал миграционное законодательство.
Также суд в Москве арестовал 37-летнего подозреваемого в убийстве и изнасиловании женщины в 2010 году. Обвиняемый вместе с сообщником совершил нападение на 25-летнюю незнакомку около железнодорожных путей на улице Фрязевская. Второго злоумышленника продолжат искать.
Преступления
Следственный комитет России
Москва 2023
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