Криминал 05 июня 2023, 18:58 Обвиняемого в работе на спецслужбы Украины нижегородца отправили в СИЗО ФСБ сообщила о задержании сотрудничающего со спецслужбами Украины нижегородца РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области, который по собственной инициативе начал сотрудничать с представителем украинских спецслужб, скрывая свое имя. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, в дальнейшем россиянин намеревался поехать в соседнюю страну в качестве наемника.

По данному факту следователи ФСБ завели уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

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В понедельник, 5 мая, фигуранта дела задержали. В ходе допроса обвиняемый сознался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и своих дальнейших планах принять участие в вооруженном конфликте против российской армии.

Суд принял решение отправить обвиняемого в следственный изолятор. Сейчас сотрудники силовых структур проверяют причастность арестованного к другим эпизодам противоправной деятельности.