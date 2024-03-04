Криминал 04 марта 2024, 19:33 Обвиняемого в покушении на убийство женщины в Видном отправили под стражу Суд отправил под стражу обвиняемого в покушении на убийство женщины в Видном

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Суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемого в покушении на убийство женщины в Видном. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Мужчина не менее трех раз ударил ножом свою знакомую прямо возле кафе на Советском проезде. Конфликт произошел из-за того, что женщина оскорбила супругу обвиняемого. Потерпевшей своевременно оказали медицинскую помощь.

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«Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили следователи.

Нападавшим оказался гражданин Узбекистана. Пострадавшая находится на стационарном лечении.

Ранее жительница Тюменской области напала с ножом на своего супруга, когда тот набросился на нее и начал душить. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно.