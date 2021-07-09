Обвиняемого в покушении на убийство главу ОМВД Егорьевска арестовали

Глава отдела МВД городского округа Егорьевский Олег Ермаков останется под стражей до 8 сентября. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы по ходатайству следователя. «360» публикует видео из зала суда.

В пресс-службе суда сообщили, что Ермакову предъявили обвинение в покушении на убийство

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Ермакова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 пунктами: «а, ж, з» и частью 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство), трудоустроенного в должности начальника ОМВД России по городскому округу Егорьевску Г У МВД России по Московской области, сроком до 08 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

Накануне в пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что в отношении Ермакова начали служебную проверку в связи с его возможной причастности к незаконной деятельности. По результатам проверки руководители ведомства примут предусмотренное законом решение.