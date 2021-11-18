Обвиняемого в педофилии задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в насилии по отношению к пятилетней девочке. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на НГС.

Злоумышленник проживал в Октябрьском районе. По версии следователей, преступление произошло в период с апреля по июнь этого года. О случившемся следователям сообщила мать пострадавшей.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении гражданки, не достигшей 14 лет». Отмечается, что раньше мужчина судимостей не имел.