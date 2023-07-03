Криминал 03 июля 2023, 13:14 Обвиняемого в обстрелах Донбасса бывшего зама главы СБУ объявили в розыск в России МВД России объявило в розыск экс-заместителя главы СБУ Виталия Маликова СБУ

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Бывшего первого заместителя руководителя Службы безопасности Украины Виталия Маликова объявили в розыск в России. Его имя появилось в базе розыска МВД.

«Маликов Виталий Владимирович. Разыскивается по статье УК РФ», — указали в ведомстве, не назвав уголовную статью.

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Следственный комитет России ранее заочно предъявил обвинение экс-заместителю главы СБУ за руководство обстрелами Донбасса в период с 2016 по 2018 год. По данным СК, из-за преступных действий Маликова погибли 97 человек, еще 156 получили ранения.

Ранее в России объявили в уголовный розыск украинского бизнесмена Евгения Черняка — главу наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits.

По версии следствия, предприниматель финансировал террористическую деятельность украинских вооруженных формирований. Фигурант и его пособники, предположительно, направили на эти цели более 500 миллионов рублей.