Обвиняемого в насилии над детьми воспитателя интерната в Якутии арестовали

Воспитателя общеобразовательной школы в Якутии обвинили в насилии над воспитанниками, которые жили в интернате. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, пока обвинение предъявили только по двум эпизодам, но у следователей есть данные, что их было больше.

В ходе расследования выяснилось, что в феврале 2021 года педагог совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух мальчиков 13 лет, которые постоянно жили в интернате.

Школьники сбежали из учебного заведения и угнали машину. Когда их поймали, они объяснили, что больше не могли оставаться в интернате из-за поведения педагога. Следователи завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Для расследования они назначили комплексные медицинские, психолого-психиатрические и генотипические экспертизы. Суд по ходатайству следствия взял обвиняемого под стражу.

По данным следствия, это не единственные случаи, когда преподаватель интерната занимался растлением детей. Сотрудники ведомства попросили всех пострадавших или владеющих информацией обратиться в Вилюйский следственный отдел.