Криминал 16 января 2024, 13:26 Обвиняемого в мошенничестве свердловского экс-замминистра отпустили из СИЗО Суд отпустил из СИЗО обвиняемого в мошенничестве свердловского экс-замминистра РИА «Новости»

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Экс-замминистра строительства и инфраструктуры Свердловской области Игорю Дубровину, который в прошлом также исполнял обязанности зампредседателя правительства Забайкальского края, разрешили покинуть СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 22 декабря 2023 года продлил бывшему чиновнику содержание под стражей до 27 февраля 2024-го. Защитник Дубровина обратился в Свердловский областной суд с апелляционной жалобой на это постановление.

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«Сегодня суд рассмотрел материалы дела и изменил меру пресечения обвиняемому на запрет определенных действий», — указала пресс-служба.

Бывший госслужащий стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила «Газета.ru». По данным пресс-службы главка МВД по Свердловской области, Дубровина подозревают в хищении денег во время работы в Екатеринбурге.

Обвиняемого задержали 14 декабря в Чите и доставили в Екатеринбург. После этого правительство Забайкалья объявило об отставке чиновника, объяснив это решение утратой доверия.