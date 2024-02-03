03 февраля 2024, 17:52
Обвиняемого в многомиллионном мошенничестве экстрадировали в Россию из Аргентины
Генпрокуратура: обвиняемого в крупном мошенничестве экстрадировали из Аргентины
Власти Аргентины по требованию Генпрокуратуры России экстрадировали обвиняемого в мошенничестве на общую сумму свыше 5,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного ведомства.
Речь идет об Олеге Кулакове. Его экстрадиция потребовалась для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.
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По данным следствия, Кулаков вместе с другими лицами создал организованную группу, чтобы заключать фиктивные договоры на поставки автозапчастей. Жертвами мошенников стали 60 человек, а сумма ущерба от их преступных действий превысила 5,4 миллиона рублей.
Запрос о выдаче обвиняемого направили в мае 2022-го после задержания Кулакова на территории Аргентины.
«Процесс экстрадиции был многоступенчатым с состязательностью сторон в суде, Генпрокуратурой дополнительно представлялись материалы и доказательства», — заключили в пресс-службе.
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Мошенничество
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