Криминал 19 декабря 2023, 16:48 Обвиняемого в изнасиловании женщины в гостинице арестовали в Москве Обвиняемого в изнасиловании женщины и краже 2,5 млн рублей арестовали в Москве РИА «Новости»

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В Москве арестовали 38-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины в номере гостиницы и краже у нее 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, 21 ноября в одной из гостиниц на Алтуфьевском шоссе в Москве мужчина изнасиловал знакомую, завладел ее деньгами в размере более 2,5 миллиона рублей и скрылся с места происшествия.

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Совместными усилиями оперативники столичного СК и их коллеги из уголовного розыска в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого, мужчину 1985 года рождения. Во время допроса он частично признал свою вину.

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Еще одного мужчину, уроженца Республики Таджикистан, задержали по подозрению в изнасиловании подростка на юго-западе Москвы. Он был другом семьи 15-летней потерпевшей.