Обвиняемого в изнасиловании нашли мертвым в петербургском суде

Районный суд Санкт-Петербурга продлил обвиняемому в изнасиловании срок ареста. После этого мужчину нашли с перерезанным горлом в здании суда.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга, осужденного нашли в конвойном помещении без признаков жизни 23 декабря. По решению суда мужчину ждали еще два месяца заключения под стражей в изоляторе.

По данным пресс-службы главка СКР по городу, мужчина обвинялся в преступлении по статье об изнасиловании. Во время заседания рассматривалось ходатайство о продлении срока ареста.

После случившегося следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас специалисты осматривают помещение суда и выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.