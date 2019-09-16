Подозреваемого в похищении и изнасиловании московской школьницы арестовали

Подозреваемого в похищении и изнасиловании несовершеннолетней девочки в Москве мужчину взяли под стражу. По данным СМИ, он удерживал ребенка взаперти четыре дня.

Как сообщила пресс-служба столичного главка СК, против обвиняемого возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетней».

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В случае, если его вина будет доказана, по первой статье он может получить до 20 лет лишения свободы, а по второй — до пяти лет.

Ранее телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что уроженец Магнитогорска заманил московскую школьницу к себе в квартиру, избил и несколько раз изнасиловал. Вырваться на свободу девочка смогла лишь через четыре дня.

По данным телеканала, происшествие случилось на 1-й Новокузьминской улице на востоке столицы. Школьница просила ее отпустить, но после этого преступник избил заложницу и несколько раз изнасиловал.