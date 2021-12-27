Обвиняемого в изготовлении порнографии историка Дмитриева приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд в карельском городе Петрозаводске приговорил к 15 годам колонии строгого режима главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал»* Юрия Дмитриева. Его обвинили в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении оружия, передал ТАСС.

Адвокат осужденного Виктор Ануфриев сообщил журналистам, что защита собирается обжаловать решение суда.

Верховный суд Карелии приговорил Юрия Дмитриева к 13 годам лишения свободы по статье о сексуальном насилии над ребенком в 2020 году. Тогда он попытался обжаловать приговор, но жалобу оставили без рассмотрения.

Обвинение Дмитриеву было предъявлено из-за того, что следователи посчитали его изготовителем порнографических материалов. Дмитриев, по сведениям правоохранителей, делал фотографии своей приемной несовершеннолетней дочери обнаженной, а также совершал в отношении нее насильственные действия. Помимо этого, музейщик незаконно хранил у себя дома часть гладкоствольного охотничьего ружья.

Дмитриев — один из основателей места захоронения жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту высказывались некоторые деятели культуры и Союз журналистов Карелии.

*СМИ, физические лица или некоммерческие организации,, выполняющие функции иноагента.