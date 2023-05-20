Криминал 20 мая 2023, 12:47 Обвиняемого в издевательствах над девушкой треш-стримера из Волгограда арестовали Райсуд Волгограда избрал треш-стримеру Осипову меру пресечения за пытки девушки

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Краснооктябрьский районный суд Волгограда на два месяца арестовал местного жителя Анатолия Осипова. Его обвинили в незаконном лишении свободы, подготовке к преступлению и убийстве, сообщила Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Следователь просил избрать Анатолию Осипову меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил его ходатайство — 31-летнего Анатолия Осипова арестовали до 18 июля 2023 года. Его обвинили в нарушениях закона по статье 30 Уголовного кодекса России «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статье 127 «Незаконное лишение свободы» и статье 105 «Убийство».

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Объединенная пресс-служба опубликовала кадры из зала суда. На них Анатолий Осипов упирался на пути к своему месту, пытался сесть на стул вместо скамьи и говорил о люцифере. За решетку его затащили силой с участием нескольких человек.

Треш-стример из Волгограда в прямом эфире избивал и угрожал девушке убийством, сообщил РЕН ТВ. Он заявил, что изгонял из нее демона, и называл себя богом. Парня, по информации «Известий», задержали после того, как в полицию обратились несколько зрителей. У него в квартире обнаружили 18-летнюю девушку и травматический пистолет, которым он ей угрожал.