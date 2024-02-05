Криминал 05 февраля 2024, 14:23 Обвиняемого в гибели рабочего на одном из месторождений в ЯНАО будут судить

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В ЯНАО будут судить бригадира, которого обвиняют в гибели рабочего на одном из месторождений. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

Машинист погиб в апреле прошлого года, когда по поручению бригадира стал выполнять работу, которая не отвечала технике безопасности. На карданном валу стрелы крана-трубоукладчика не было защитного кожуха, и руководитель об этом знал. Когда машинист вышел из кабины, то зацепился курткой.

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В итоге мужчину намотало на вал, и от полученных травм он скончался. В отношении бригадира возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», его скоро рассмотрит суд.

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